كهربا ينشر صورة للمنتخب من داخل الطائرة أثناء التوجه إلى الجابون

كتبت مريم بدر الدين

نشر لاعب منتخب مصر ونادى الاتحاد السعودى محمود كهربا، صورة له بداخل طائرة المنتخب أثناء التوجه إلى الجابون، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غدا السبت.

وعلق كهربا على الصورة التى ظهر بها بصحبة رمضان صبحى، سعد سمير، أحمد فتحى، أحمد كوكا، أحمد الشناوى، وشريف إكرامى، قائلا: "يارب توفيقك".

يستعد منتخب مصر لبداية مشواره ببطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017، والتى تنطلق غداً السبت وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وسط أحلام مصرية باستعادة عرش الزعامة الأفريقية والعودة لمنصة التتويج بعد غياب دام ثلاث نسخ.