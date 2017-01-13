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الننى ينشر صورة للمنتخب قبل التوجه إلى الجابون معلقا: "الجابون"

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الننى ينشر صورة للمنتخب قبل التوجه إلى الجابون معلقا: "الجابون" الننى ينشر صورة للمنتخب قبل التوجه إلى الجابون معلقا: "الجابون"

>كتبت مريم بدر الدين

نشر لاعب منتخب ونادى أرسنال الإنجليزى محمد الننى، صورة له مع منتخب مصر أثناء التوجه إلى الجابون لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غدا السبت.

 

وعلق الننى على الصورة التى ظهر بها بصحبة محمد صلاح، عمر جابر، أحمد حسن كوكا، وأحمد الشناوى، معلقا عليها قائلا: "يارب".

 

يستعد منتخب مصر لبداية مشواره ببطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017 والتى تنطلق غداً السبت، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وسط أحلام مصرية باستعادة عرش الزعامة الأفريقية والعودة لمنصة التتويج بعد غياب دام ثلاث نسخ.

 


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