سقوط مسلجة خطر تستقطب قائدى السيارات الملاكى لممارسة الدعارة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الآداب العامة بالإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، القبض على مسجلة خطر تستقطب أصحاب السيارات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، مفادها ارتياد بعض النسوة الساقطات داخل حدائق المنتزه دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وقيامهن بتحريض الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق، وذلك مقابل أجر مادى.

وتمكن ضباط القسم من ضبط "نشوة. م" 34 سنة، بدون عمل، مقيمة بمحافظة السويس، ولها محل إقامة آخر دائرة قسم أول المنتزه، تنتحل اسم "إيمان. م"، واسم "يارا. م" المسجلة آداب عامة حال قيامها باستيقاف السيارات الملاكى والاتفاق مع قائدها "بلهجة خليجية" على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وبالكشف عن المذكورة تبين سابقة اتهامها فى عدد 14 قضية "مخدرات - سرقة – آداب - أموال عامة – تبديد"، ومحكوم عليها ومطلوب التنفيذ عليها، وتم التحفظ على هاتف محمول خاص بالمتهمة تستغله فى الاتفاق مع زبائنها من راغبى المتعة الجنسية الحرام، والترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من المحادثات مع زبائنها من محافظتى الإسكندرية والقاهرة لقضاء أوقات المتعة الجنسية الحرام.

وبمواجهتها اعترفت، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.