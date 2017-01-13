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مواطنون يودعون كريمة مختار بلافتات «مع السلامة ماما نونا»

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جنازة الراحلة كريمة مختار

جنازة الراحلة كريمة مختار

رفع عدد من المواطنين لافتات كتب عليها عبارات وداع للفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، وذلك أثناء تشييع جثمان الفنانة الرحلة من مسجد عمرو بن العاص.

 ووقف البعض أمام مدخل المسجد رافعين تلك اللافتات التى تعبر عن مدى حبهم للراحلة وتأثرهم برحيلها، حيث جاءوا لتوديعها فى جنازتها بهذه اللافتات وقصاصات الجرائد، وحمل أحد الحاضرين لافته مكتوب عليها «مع السلامة يا مام نونة».

 وكان عدد من الفنانين قد توافدوا حتى الآن منهم سامح الصريطى، ورانيا فريد شوقى ونهال عنبر، وشيرين، والتى جاءت رغم كسر فى قدمها.

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