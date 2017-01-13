"صحة القليوبية" تحيل 30 طبيبا وممرضا للتحقيق بسبب الغياب

القليوبية - حسن عفيفى

قرر الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة 30 طبيبا وممرضا وإداريا من العاملين بمستشفى القناطر الخيرية والوحدة الصحية بطحلة للتحقيق بسبب الغياب وعدم الانضباط والإهمال فى العمل.

وأضاف حفناوى فى بيان له اليوم، أنه تم تشكيل وتفعيل لجنة للمرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة ورصد تواجد الأطباء والخدمات ومدى توافر الأدوية للمرضى والاستماع إلى شكواهم وحلها فورا.

وأكد حفناوى، أنه لن يسمح بوجود إهمال داخل المنظومة الصحية أو التراخى فى حقوق المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة الجهود من أجل انتظام وتطوير كافة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.