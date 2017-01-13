القبض على صاحب محل لبيعه الخمور بدون ترخيص بمنطقة التجمع الأول

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، من ضبط "جان ف ع" 37 سنة، صاحب محل بمنطقة الياسمين فى التجمع الأول، لقيامه بالاتجار بالخمور داخل المحل ملكه بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 كراتين بداخل كل كرتونة عدد 12 زجاجة بيرة ماركةID ، و5 كراتين بداخل كل كرتونة عدد 12 زجاجة بيرة ماركة جن، و5 كراتين بداخل كل كرتونة عدد 12 زجاجة بيرة ماركة رام، وكرتونتين بداخل كل كرتونة عدد 24 علبة كانز ماركة هينيكن، وكرتونتين بداخل كل كرتونة عدد 24 علبة كانز ماركة سقارة، وكرتونة بداخلها عدد 23 زجاجة خمور ماركة عمر الخيام، وكرتونة بداخلها عدد 6 زجاجات خمور ماركة أبو لسيك، وكرتونة بداخلها عدد 12 زجاجة خمور ماركة أباركة، ومبلغ 1700 جنيه داخل المحل.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بدون ترخيص، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.