موجز أخبار مصر للساعة 1ظهرا.. ترامب يختار مصرية مستشارا للمبادرات الاقتصادية

نشر موقع "اليوم السايع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من التقارير الإخبارية المهمة فى مقدمتها اختيار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، دينا حبيب الأمريكية من أصول مصرية، مستشارة للمبادرات الاقتصادية فى إدارته.

قالت سى إن إن، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عين دينا حبيب الأمريكية من أصول مصرية، مستشارة للمبادرات الاقتصادية فى إدارته.

منح فريق برشلونة الإسبانى، الشهير لكرة القدم، أمس الخميس، قميصًا لعراقية من سفيرات الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، فى العشرينات من عمرها، وهى واحدة من أبرز الناجيات من الاستعباد الجنسى على يد تنظيم "داعش" الإرهابى، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

شهد الأسبوع المنتهى، نشاطا بارزا للرئيس عبد الفتاح السيسى، على المستويين الداخلى والخارجى، نرصده لكم فى التقرير التالى..

"السيارات المفخخة".. أخطر سلاح يستخدمه الإرهابين فى العالم، وانتشرت مؤخرا فى مصر، حيث تم استخدامها فى أغلب العمليات الإرهابية والانتحارية بسيناء، ووصلت إلى قلب العاصمة، حتى أن أول حادث إرهابى فى 2017، كان باستخدام سيارة مفخخة فى تفجير كمين المطافى بالعريش، والذى أسفر عن استشهاد 13 وإصابة 6 آخرين.

قال أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال اليومين القادمين لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الاستعانة بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية، والبحيرات الصناعية، ومارينا اليخوت، بمدينة شرق بورسعيد، التى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذها.

قالت مجلة tmz البريطانية ، إن متجر "Dash" الذى تديره كل من كيم كردشيان وشقيقتيها كلوى وكورتنى فى أمريكا، تعرض اليوم الجمعة لحادث سطو مسلح وسرقة محتوياته، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تعرض نجمة تليفزيون الواقع كيم كردشيان لسطو مسلح وسرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار فى باريس.

يبدو أن مقولة كلنا في الهم شرق صائبة بخاصة عند التعامل مع التيارات الرجعية واليمينية، مؤخرًا تعرضت أستاذ بقسم علم النفس في الجامعة اللبنانية منى فياض لهجمة شرسة من التيارات الدينية فى لبنان، بعد حوار إذاعي أدلت به خلال برنامج «الماغازين السياسي» مع الصحفي والإعلامي اللبناني يقظان التقي.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx 30 بجلسة 10 يناير الجارى، تجاوز 13 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه، حيث كان تسجيله وقت تحرير سعر الصرف فى 2 نوفمبر 2016 وصل ٨٥٢٤.٦٦ نقطة.