سامح شكرى من ألمانيا: قضية الإرهاب باتت تهدد جميع شعوب العالم

كتب - أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته الحالية إلى برلين، ايدلجارد بولمان نائبة رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج).

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن اللقاء مع نائبة البرلمان الألمانى تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الألمانية، كما استعرض شكرى تطورات الأوضاع الاقتصادية السياسية والاجتماعية فى مصر، بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة المصرية والتحديات المرتبطة بهذا البرنامج، حيث أكد سامح شكرى على الأهمية التى توليها مصر لمواصلة دعم شركائها الاستراتيجيين لها فى إطار تنفيذها للبرنامج.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتضحيات التى يتم تقديمها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن قضية وظاهرة الإرهاب باتت تهدد جميع الشعوب بلا استثناء، بما فى ذلك أوروبا والشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، الأمر الذى يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الدول.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن نائبة البرلمان الألمانى حرصت أيضا على معرفة تقييم مصر للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الأوضاع فى جنوب السودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض رؤية مصر وتقييمها لكل هذه التحديات، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها مصر على وجه الخصوص لتثبيت الأوضاع في ليبيا ومساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات القائمة والوصول إلى التوافقات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الصخيرات، فضلا عن الجهود التنموية التي تقدمها مصر لدعم الاستقرار فى جنوب السودان، ولمساعدة الحكومة الجنوب سودانية، والشعب الجنوب سودانى على تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، وكذلك برامج التعاون والدعم الاقتصادى، والتنموى الذى تقدمه مصر لجنوب السودان، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتعاون بين الوزارات المصرية ونظيرتها فى جنوب السودان.

وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا استعرض شكرى رؤية مصر لضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، وضرورة إتاحة الفرصة للمحادثات السياسية بين الأطراف السورية كى تصل إلى رؤية متكاملة لتجاوز الأزمة، كما أشار إلى احتضان القاهرة لاجتماعات المعارضة السورية التى تسمى بـ"مجموعة القاهرة"، وكذلك المشاركة المصرية في المجموعة الدولية لدعم سورية، فضلا عن الجهود التى تقوم بها مصر من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن لتناول الملف الإنسانى وملف المساعدات الإنسانية للشعب السورى.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن نائبة البرلمان الألمانى، أكدت خلال اللقاء على سعادتها بمستوى التعاون القائم بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنها تابعت اللقاءات المتعددة التى عقدها وزير الخارجية فى برلين خلال اليومين الماضيين، وأنها تود التأكيد على أن ألمانيا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الاهتمام الألمانى بنجاح مصر واستقرارها، يؤكد على أن المصلحة الألمانية تقتضى توفير الدعم الألمانى لمصر خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخها.