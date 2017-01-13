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الأمن العام يضبط 1233 هاربا من جنايات و28 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

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الأمن العام يضبط 1233 هاربا من جنايات و28 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع الأمن العام يضبط 1233 هاربا من جنايات و28 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

>كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة والتشكيلات العصابية.

ونجحت الأجهزة الأمنية على مدار أسبوع، فى ضبط 1111 قضية مخدرات، وإعادة 18 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 131710 أحكام قضائية متنوعة، بينها 1233 هاربا من حكم جناية، و72994 هاربا من حكم حبس.

وضبطت أجهزة الأمن 28 تشكيلا عصابيا ضمت 96 متهما ارتكبوا 77 حادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 53 حادث "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وهتك عرض، وخطف، وانتحال صفة، وحريق عمد"، وضبط مرتكبيها بإجمالى 79 متهما.


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