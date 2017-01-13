شرطة البيئة تضبط 700 طن أسمدة زراعية و95 طن مخصبات غير مطابقة للمواصفات

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة، من ضبط 700 طن أسمدة زراعية، و95 طن مخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع ومخزن بدون ترخيص بالشرقية، فى إطار الحملات الأمنية التى توجهها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، لإحكام السيطرة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها لما لها من تأثير سلبى على الإنتاج الزراعى والصحة العامة للمواطنين.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال حملة أمنية مكبرة، بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالمديرية ولجنة فنية من مهندسى وزارة الزراعة، فى ضبط مصنع بدون ترخيص بمركز شرطة الصالحية الجديدة، لإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات، وضبط بداخله 430 طن أسمدة زراعية مغشوشة، و50 طن سماد سائل، و130 طن مواد مجهولة المصدر، وخطوط الإنتاج.

وتم ضبط مخزن بدون ترخيص بالحسينية للاتجار فى الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وغير مطابقة للمواصفات، وضبط بداخله 270 طن أسمدة زراعية مغشوشة، و95 طن مخصبات زراعية، و350 لتر مبيدات زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.