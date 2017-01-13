القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية قبل بيعه منتجات مجهولة بالسيدة زينب

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية وشريكه، لحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة، واللذان اعترفا بحيازتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، معلومات مفادها حيازة كلا من "جابر ع ج" 45 سنة، صاحب شركة للمستلزمات الطبية، و"علاء م ع" 48 سنة، شريك بالشركة، كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل الشركة ملكهما بقصد التصرف فيها بالبيع بدون ترخيص.

وعلى الفور تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر داخل الشركة على 21 جركن كحول بإجمالى 240 لترا، و150 كرتونة جل سونار مختلفة الأنواع بإجمالي 900 عبوة، و15 كرتونة سرنجات أنسولين بإجمالي 54 ألف سرنجة، و21 كرتونة خرطوم مناظير بإجمالي 6084 خرطوما، وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.