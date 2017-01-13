إسلام جمال يجتمع بمسئولى الإسماعيلى غدا

كتب أحمد توفيق

يعقد إسلام جمال مدافع نادى الزمالك، جلسة خاصة مع مسئولى النادى الإسماعيلى غدا السبت، للتفاوض حول انتقاله لقلعة الدراويش خلال الميركاتو الشتوى الحالى على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وسبق وتقدم النادى الإسماعيلى بعرض رسمى لنادى الزمالك للحصول على خدمات إسلام جمال وهو ما رحب به مسئولو القلعة البيضاء فى ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسى مع الفريق.

ولعب إسلام جمال فى صفوف النادى الاسماعيلى خلال الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور قبل العودة لصفوف الزمالك مطلع الموسم الحالى لكنه لم يشارك بشكل أساسى منذ انتهاء دورى أبطال أفريقيا وخسارة الأبيض للقب فى النهائى أمام صن داونز الجنوب أفريقى.