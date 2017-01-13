الأهلي يختبر "كاحل" صالح جمعة قبل مران السبت

كتب فتحى الشافعى

يخضع صالح جمعة، لاعب الأهلى، لفحص طبى على هامش مران الفريق غدا، السبت، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويعانى صالح من كدمة فى الكاحل تعرض لها خلال تدريبات الفريق فى الأيام الماضية؛ ما أدى إلى اكتفاء اللاعب بأداء التدريبات البدنية خلال المران فى اليومين الأخيرين.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن حالة صالح مستقرة، وأن الكدمة لن تمنعه من المشاركة فى المران الجماعى غدًا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الإمارات يوم 10 فبراير المقبل، على كأس السوبر المصرى.