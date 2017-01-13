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راشد المطروشي: رجال نذروا أنفسهم لمساعدة الضعفاء

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راشد المطروشي: رجال نذروا أنفسهم لمساعدة الضعفاء راشد المطروشي: رجال نذروا أنفسهم لمساعدة الضعفاء

نعى اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي شهداء الإمارات في أفغانستان قائلاً: رجال نذروا أنفسهم لتقديم الخير والعطاء للضعفاء والمحتاجين في كل مكان باسم جميع منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ننعى ببالغ الحزن والأسى استشهاد كوكبة من الرجال الذين نذروا أنفسهم لتقديم الخير والعطاء والوقوف إلى جانب المحتاجين والضعفاء، في كل مكان من العالم.

فهم فخر الإمارات وأهلها، وفخر لكل أهل الخير في العالم، لأنهم استشهدوا من أجل غاية إنسانية نبيلة، هذه الغاية الجليلة التي تميزت بها دولة الإمارات وأهلها، وأضاء عطاء أبنائها دروب المحتاجين في بقاع الأرض بالخير والأمل والسلام، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على سفير دولتنا وجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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