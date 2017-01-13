أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى يغادر القاهرة

Google+ Print
رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى يغادر القاهرة رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى يغادر القاهرة

المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية

مراسل« ONA»

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد زيارة للبلاد استمرت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح وعدد من كبار المسئولين، لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن السراج غادر على طائرة خاصة متوجهة إلى ليبيا، حيث تم إنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعه مندوبي السفارة الليبية بالقاهرة.

التقى السراج بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد خلالها موقف الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، مؤكدًا سعي مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.

كما ألتقى بعدد من المسؤولين والسفير المصري في طرابلس المقيم لبحث اخر التطورات علي الساحة الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر