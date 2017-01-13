رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى يغادر القاهرة

مراسل« ONA»

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد زيارة للبلاد استمرت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسئولين، لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن السراج غادر على طائرة خاصة متوجهة إلى ليبيا، حيث تم إنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعه مندوبي السفارة الليبية بالقاهرة.

التقى السراج بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد خلالها موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، مؤكدًا سعي مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.

كما ألتقى بعدد من المسؤولين والسفير المصري في طرابلس المقيم لبحث اخر التطورات علي الساحة الليبية.