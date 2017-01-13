حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/1/2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قرارات مصيرية تزيد من تعاستك

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى، فهم من أصحاب الحكمة العظيمة، وذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

اضطراب فى التفكير ومحاولة للهروب من توترك بالابتعاد عن أجواء العمل خلال الأيام القادمة، قد يكون أفضل لك ولكن عليك أن تسيطر على حالتك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

مشاكلك مع الحبيب تكشفلك حقيقة بعض الأشخاص وتعيد تشكيل دائرة معارفك وتصدر قرارات جديدة بشأن حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

حالتك المزاجية سيئة جدا والسفر إلى مكان بعيد بمفردك سيساعدك كثيرًا على التغلب على حالة الحزن المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتمرد على عدد من الأوضاع التى أرهقته كثيراً على المستوى البدنى والزهنى وأن يبتعد عن الأهل والأصدقاء حتى يعود إلى حالته الطبيعية.