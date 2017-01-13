توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة خلال يومين

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد عبد العال إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال اليومين القادمين لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف عبد العال، في بيان للهيئة اليوم الجمعة أن فرص سقوط الأمطار تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد وسيناء وكذلك على الطرق الصحراوية وإن ظل الطقس معتدل على شمال البلاد ودافئ على محافظات صعيد مصر وجنوب سيناء خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء والتحذير من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق.

وأهابت الهيئة، في بيانها، بالمسؤولين عن المحافظات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وعلى المواطنيين ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان والقيادة بهدوء على الطرق.