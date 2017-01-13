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سلطات الاحتلال تمنع المصلين من التوجه للأقصى للأسبوع الخامس

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سلطات الاحتلال تمنع المصلين من التوجه للأقصى للأسبوع الخامس سلطات الاحتلال تمنع المصلين من التوجه للأقصى للأسبوع الخامس

>أ ش أ

اقتحم مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، تحت حماية قوات الاحتلال منطقة "برك سليمان"، الواقعة بين بلدة الخضر، وقرية ارطاس، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى الخضر "أحمد صلاح"، أن حوالى 50 مستوطنًا، تحت حماية قوات الاحتلال، اقتحمت "برك سليمان" من خلال طرق جبلية، ومارسوا طقوسا تلمودية، عدا عن الغطس فى البركة الثانية.

وأشار صلاح، إلى أن اقتحامات المستوطنين تكررت كثيرًا فى الفترات الماضية، وتظهر تظهر تنامى الأطماع الاستيطانية .

من جهة أخرى ، قال مسؤول الإعلام فى هيئة الشؤون المدنية فى قطاع غزة، محمد المقادمة، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت مصليى قطاع غزة من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف المقادمة فى تصريح صحفى "إن هذا المنع يتواصل للأسبوع الخامس على التوالى، وأن جهودا تبذل لحل هذه الأزمة".

 


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