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غدا.. وزيرة التعاون الدولى توقع عقود مشروعات بـ5 ملايين جنيه فى سوهاج

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غدا.. وزيرة التعاون الدولى توقع عقود مشروعات بـ5 ملايين جنيه فى سوهاج غدا.. وزيرة التعاون الدولى توقع عقود مشروعات بـ5 ملايين جنيه فى سوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج غدا السبت، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى قادمة عبر مطارها الدولى، وذلك فى زيارة يرافقها فيها الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج.

وتبدأ الوزيرة جولتها بالتوجه إلى الدير الأحمر، لتفقد أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة، ثم التوجة إلى حى العمرى لزيارة جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوقيع عقد إقراض متناهية الصغر، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتسليم 6 عقود مشروعات كثيفة العمالة بقيمة  "3 مليون جنيه"، وزيارة معرض منتجات النسيج اليدوى.

وتستكمل الوزيرة جولتها بسوهاج، بالتوجه لمدينة أخميم لزيارة مشروعات، إقراض متناهية الصغر، وتتم زيارة 3 مشروعات لسيدات حاصلات على قروض متناهية الصغر داخل منازلهم تصنيع مفروشات تجارة غلال.

وتنهى الوزيرة زيارتها للمحافظة بالتوجه إلى حى الكوثر لزيارة مشروعات متناهية الصغر وتشغيل منتجات نسيج يدوى، ومشروعات تصنيع زجاج بتكلفة 750 ألف جنيه، ومشروع تصنيع بسكوت بقيمة مليون جنيه بتمويل البنك الدولى".

 


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