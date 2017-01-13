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مباحث تموين سوهاج تضبط سيارة محملة بـ10 أطنان سكر مجهول المصدر فى جرجا

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مباحث تموين سوهاج تضبط سيارة محملة بـ10 أطنان سكر مجهول المصدر فى جرجا مباحث تموين سوهاج تضبط سيارة محملة بـ10 أطنان سكر مجهول المصدر فى جرجا

>سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث بسوهاج، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مدير الأمن، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وذلك بقيادة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "48" قضية تموينية منها ضبط السيارة رقم 7395 هــ ي ب قيادة "خالد . ع  . ع  . ع" 50 سنة، يقيم دائرة مركز أخميم، محملة بكمية من السكر مجهول المصدر بدون فواتير لبيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط "10" أطنان سكر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 519 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2017، وتم ضبط "ناصر . ا  ع .  ك" 54 سنة، يقيم بدائرة قسم جرجا، لحيازته لحوم بلدى مذبوحة خارج السلخانة، وتم ضبط "16" كجم لحوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 جنح قسم جرجا لسنة 2017.

كمـــا تـــم ضبــــط "12" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضيتان غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضيتان منشأة بدون ترخيص، و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.


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