القوات اليمنية تسيطر على عدد من المواقع بمحافظتي تعز والحديدة

أكد اللواء خالد فاضل قائد محور تعز العسكري، تمكن قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.

وقال اللواء فاضل:”إن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في جبهات غرب تعز، حيث تقدمت في مديرية مقبنة، التي تشهد مواجهات عنيفة بمشاركة طيران التحالف”.

وأوضح اللواء فاضل، أن قواته سيطرت على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة، مضيفا أن قوات الشرعية تقترب من خط “العيار – البرح”الذي يمثل خط إمداد رئيسيا للميليشيات غرب المدينة.