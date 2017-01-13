الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة خلال اليومين القادمين

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قال أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال اليومين القادمين لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف عبد العال، فى بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن فرص سقوط الأمطار تمتد لمحافظات الوجه البحرى، والقاهرة، حتى محافظات شمال الصعيد، وسيناء، وكذلك على الطرق الصحراوية، فيما يظل الطقس معتدل على شمال البلاد ودافئ على محافظات صعيد مصر وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، فيما يحذر من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق.

وأهابت الهيئة، فى بيانها، بالمسئولين عن المحافظات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وطالبت المواطنيين ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان والقيادة بهدوء على الطرق.