قوات الجيش العراقى تستعيد جامعة الموصل من داعش الإرهابى

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" فى نبأ عاجل لها اليوم الجمعة أن قوات الجيش العراقى تمكنت من استعادة جامعة الموصل من تنظيم داعش الإرهابى.

ولفت قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يارالله إلى أنه بعد تحقيق الانتصارات أثناء تقدم القوات المسلحة العراقية وتحرير العديد من أحياء الساحل الأيسر بالموصل، وتحرير المجمع الحكومى واستمرار اندفاع القواتنا بقوة باتجاه ضفة نهر "دجلة" أقدم عناصر داعش الإرهابية على تفجير الجسور الواصلة بين شطرى مدينة الموصل لإعاقة تقدم القوات باتجاه الساحل الأيمن غربى الموصل.

وأشار إلى أن قوات "مكافحة الاٍرهاب" اقتحمت جامعة الموصل وسيطرت على عدد من المبانى فيها وتواصل التقدم لتحقيق أهدافها المرسومة.

> وقال يارالله أن قوات جهاز "مكافحة الإرهاب" تمكنت أيضا اليوم من تحرير حى الصدرية بالساحل الأيسر ورفعت علم العراق فوقه، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على مجمع الكفاءات فى مدخل جامعة الموصل.

وكانت القوات العراقية المشتركة من الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية حررت العديد من أحياء الموصل غرب نهر "الخوصر" ووصلت إلى ضفة نهر "دجلة" منذ بدء المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس 29 ديسمبر .. وكانت قوات "مكافحة الإرهاب" تمكنت فى المرحلة الأولى التى انتهت يوم 15 ديسمبر الماضى من تحرير 40 حيا من أصل 56 إجمالى أحياء شرقى مدينة الموصل.