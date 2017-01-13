البورصة تواصل مكاسبها التاريخية.. وتربح 14.9 مليار جنيه في أسبوع

كتب – أحمد عبد المنعم:

واصلت البورصة تحقيق مكاسبها التاريخية، للأسبوع الثاني على التوالي، ليتخطى مؤشرها حاجز الـ 13200 نقطة لأول مرة في ترايخها مسجلا 13224 نقطة، ويربح راسمالها السوقي نحو 14.9 مليار جنيه، ليبلغ نحو 629.56 مليار جنيه مقابل 614.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبةارتفاع بلغت نسبته 2.4 %.

وشهدت مؤشرات السوق ارتفاع جماعي حيث قفز المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” بنحو 3.12% ليبلغ مستوى 13224نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر “إيجي اكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 1.9 % ليغلق عند مستوى 473 نقطة فيما ارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 3.71 % ليصل الى مستوى 1113 نقطة وفيما يتعلق بمؤشر “إيجي اكس 20” متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.86 % ليبلغ مستوى 13311 نقطة.

وارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع لتبلغ نحو8 مليارات جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 2.696 مليار ورقة منفذةعلى 183 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.2 مليار جنيه وكمية تداول 2.050 مليار ورقة منفذة على 143 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل ، سجلت قيم تداول قدرها 28مليون جنيه وكمية تداول بلغت 20.1 مليون ورقة منفذة على 2.879 ألف عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 98.52 % من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.48 % خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، استحوذ المصريين على 79.40 % من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 12.18 % والعرب على 8.42 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 260.49 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.54 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغ صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب شراء قدره 601.36 مليون جنيه منذ بداية العام،بينما سجل العرب صافي بيع 29.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 28.26 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.74 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 0.02 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو115 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 119 ألف سند تقريبا.