أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

باسم مرسى يحسم مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم

Google+ Print
باسم مرسى يحسم مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم باسم مرسى يحسم مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

كشف باسم مرسى مهاجم الزمالك، أن ملف رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الحالى من عدمه سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح باسم مرسى للمقربين منه أن القيد سيغلق رسميا بعد 17 يوما، وبالتالى سيسدل الستار نهائيا على هذا الملف فى القريب العاجل رافضا الاتهامات الموجهة إليه بتجاهل الزمالك ورفض التجديد .

وأوضح باسم مرسى أنه فى حالة عدم تلقيه عرض رسمى قبل غلق الميركاتو الشتوى سيحدد مصيره بشكل نهائى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء عقده مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له ستكون البقاء فى القلعة البيضاء .

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بين مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وباسم مرسى بسبب عدم تجديد اللاعب ليقرر رئيس القلعة البيضاء خضوع مهاجم الفريق للتدريب مع فريق الشباب بالنادى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365