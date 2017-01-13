باسم مرسى يحسم مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

كشف باسم مرسى مهاجم الزمالك، أن ملف رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الحالى من عدمه سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح باسم مرسى للمقربين منه أن القيد سيغلق رسميا بعد 17 يوما، وبالتالى سيسدل الستار نهائيا على هذا الملف فى القريب العاجل رافضا الاتهامات الموجهة إليه بتجاهل الزمالك ورفض التجديد .

وأوضح باسم مرسى أنه فى حالة عدم تلقيه عرض رسمى قبل غلق الميركاتو الشتوى سيحدد مصيره بشكل نهائى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء عقده مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له ستكون البقاء فى القلعة البيضاء .

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بين مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وباسم مرسى بسبب عدم تجديد اللاعب ليقرر رئيس القلعة البيضاء خضوع مهاجم الفريق للتدريب مع فريق الشباب بالنادى .