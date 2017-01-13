سرقة ملابس وعطور بقيمة 1600 دولار من متجر كيم كاردشيان وشقيقاتها بأمريكا

كتب أحمد علوى

قالت مجلة tmz البريطانية ، إن متجر "Dash" الذى تديره كل من كيم كردشيان وشقيقتيها كلوى وكورتنى فى أمريكا، تعرض اليوم الجمعة لحادث سطو مسلح وسرقة محتوياته، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تعرض نجمة تليفزيون الواقع كيم كردشيان لسطو مسلح وسرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار فى باريس.

سرقت من داخل المتجر ملابس وعطور بقيمة 1600 دولار أمريكى، حيث دخلت سيدة مجهولة إلى المتجر، وقامت بسرقة ملابس وعطورات بالقيمة المذكورة، ثم لاذت بالفرار فى سيارة فضية اللون كانت تنتظرها فى الخارج، بحسب مجلة tmz البريطانية، وحتى الآن لم يتم إلقاء القبض على الفاعلة، إلا أن الشرطة بدأت تحقيقاتها.