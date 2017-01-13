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أوباما يلغى منح تصاريح للكوبيين المقيمين بأمريكا بشكل غير قانونى

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أوباما يلغى منح تصاريح للكوبيين المقيمين بأمريكا بشكل غير قانونى أوباما يلغى منح تصاريح للكوبيين المقيمين بأمريكا بشكل غير قانونى

>كتبت نورهان مجدى

أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما – الخميس – أنه سينهى نظام الهجرة الخاص الممنوح للكوبيين الذين يصلون للولايات المتحدة الأمريكية بطرق غير شرعية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

 

وكان القانون معمول به منذ عقود ويقضى بقبول طلبات الإقامة للكوبيين الذين وصلوا من بلادهم إلى أمريكا بمنحهم تصاريح إقامة.

 

ويتضمن القرار إلغاء السياسة المعروفة بـ"القدم المبللة والقدم الجافة" الخاصة بالكوبيين، والتى كانت بمقتضاها تعيد السلطات الأمريكية الكوبيين الذين تعترض طريقهم فى البحر، بينما من يصلون إلى الأراضى الأمريكية يمكنهم البقاء. وسيتم وقف العمل بهذه السياسة فورًا، ويأتى القرار بعد أشهر من المفاوضات ركزت على الوصول إلى توافق مع كوبا حول استعادة مواطنيها الذين يصلون إلى أمريكا.

 

وقال أوباما فى بيان له الخميس إنه "من خلال اتخاذ تلك الخطوة، نحن نتعامل مع المهاجرين الكوبيين بنفس الطريقة التى نتعامل بها مع المهاجرين من بلدان أخرى". وأضاف أن كوبا وافقت على عودة الكوبيين كما وافقت على رجوع مواطنيها الذين يتم اعتراضهم فى البحر. 

 

ومن جانبها، أشادت الكوبية بهذه الخطوة باعتبارها هامة فى تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، والتى تهدف لضمان هجرة آمنة وطبيعية".

 


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