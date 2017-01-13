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​النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

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​النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة ​النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تشهد الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة و الجيزة، خلال الذروة الأولى اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية، لملاحظة حركة المركبات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى، والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمحاور، وإزالة أى معوقات مرورية.

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، للمتجه من مناطق مدينة نصر اتجاه التحرير نتيجة الأعمال المتواجدة بالمكان، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، وكذلك الأمر بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى و رابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية. 

 

 


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