8 أسباب تؤدى إلى الإجهاض.. أبرزها التدخين والخمور

كتبت أمنية فايد

تصاب العديد من السيدات بالإجهاض فى بدايات الحمل أو حتى فى مراحله الأخيرة، سواء لأسباب واضحة بالنسبة إليهم أو لأسباب غير واضحة، وكثيرات ممن يتعرضن للإجهاض تخشين التعرض إليه ثانية، وهنا يوضح الدكتور "وائل البنا" استشارى النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أسباب الإجهاض، قائلا إن هناك 8 أسباب أساسية هى كالآتى:

1.

تشوه الجنين الناتج عن المادة الوراثية المختلة..

60% من الأجنة التى تم إجهاضها كانت تعانى من التشوه، فوفقا للإحصائيات العالمية 25% من الحوامل يصابن بالإجهاض، وحالة من بين 160 سيدة حامل تتعرض لوفاة جنينها داخل الرحم فى الفترة الأخيرة من الحمل، إذ أكدت الأبحاث أن هناك بعض الأجسام ترفض الاحتفاظ بالأجنة المشوهة بشكل تلقائى، وهو ما يؤدى إلى إجهاضه، وهذا لا يعنى أن السيدة لن تنجب مرة أخرى.

2.

اختلال الهرمونات عند السيدات..

ومن أكثر الهرمونات التى تساعد على تثبيت الأجنة وتكوينه بصورة صحيحة، هو هرمون "البروجيستيرون" وهى مادة تساعد على الحفاظ على الجنين طوال فترة الحمل وتكوينه وهو المسئول الفعلى عن ارتخاء الرحم ووصول دورة دموية متكاملة للرحم وبالتالى للجنين وهو المسئول عن تحضير الثدى لفترة الرضاعة القادمة وبسبب زيادة هذه المادة تتورم القدمين، يعمل هذا الهرمون على تثبيت الجنين فى الرحم حتى تتكون المشيمة، وفى حال إصابة السيدات بتكيسات المبايض ينتج عنها بيوضات ضعيفة وأجنة ضعيفة التكوين وهو ما يؤدى إلى ضعف إفراز هذا الهرمون فيجهض الجنين.

3.

التدخين..

أصبح التدخين أسلوب حياة للكثير من الحالات ولكن بالنسبة للسيدات يعتبر أضراره مضاعفة نظرا لوصول كل ما يدخل جسمها له عن طريق الحمل، فهو يحمل الكثير من السموم، بالإضافة إلى ضيق الأوعية الدموية وتعمل هذه السموم على تقليل خصوبة السيدة، وفى حال تدخين السيدة مع الوزن الزائد فهى تضاعف فرص إصابتها بسرطان الثدى والرحم.

4.

الخمور..

التوصيات العالمية تبيح تناول نصف كوب فى اليوم أثناء الحمل ولكن يحدث نتيجة لتناول هذه الخمور متلازمة يصاب بها الجنين تجعل رأسه صغيرة، ومن تتناول الكثير منه يسبب الإجهاض.

5.

الترامادول..

هو دواء تتناوله عدد كبير من النساء لتخفيف أى ألم تصاب به، ظننا منها أنه فقط يسكن الآلام الشديدة ولكنه يشوه الأجنة مما يؤدى إلى إجهاضهم.

6.

الأدوية..

المسكنات وأدوية القلب والأمراض المزمنة، كل هذه الأدوية تمنع وقت الحمل أو يتم استبدالها بعد استشارة الطبيب المختص حتى لا يؤثر على الجنين ويؤدى للإجهاض.

7.

الاقتراب من مناطق الإشعاع..

تذهب السيدات لاصطحاب أمهاتهن أو آبائهن إلى مراكز الآشعة، يفضل عدم الاقتراب من الجهاز أو الاقتراب من الفرد الذى قام بالفحص الإشعاعى حتى لا يؤثر على الأجنة وإجهاضهم.

8.

التوائم الكثيرة..

الحمل فى أكثر من اثنين قد يعرض أحدهم أو جميعهم للإجهاض، لعدم استطاعة الأم وجسمها تحمل أكثر من اثنين فى وقت واحد، وعادة يحدث الإجهاض فى المراحل الأولى من الحمل.