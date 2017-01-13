الأهلى يوقع عقود الشركة الهولندية لتطوير قطاع الناشئين خلال أسبوعين

كتب رمضان حسن

توقع إدارة النادى الأهلى، خلال الأسبوعين المقبلين على عقود مع الشركة الهولندية التى قدمت للقلعة الحمراء عرضا لتطوير قطاع الناشئين، من حيث رفع كفاءة المدربين وكيفية اختيار المواهب خلال الفترة المقبلة لتصعيدها للفريق الأول وترشيد نفقات الصرف على الفريق الكروى الأول.

ومن المقرر أن يحضر وفد من الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القاهرة للاتفاق مع إدارة الأهلى على بنود التعاقد وتوقيع العقود بشكل رسمى، ويعتبر الهولندى مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالفريق الأحمر هو من قاد فكرة تعاقد الأهلى مع الشركة.