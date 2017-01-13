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الأرصاد: طقس اليوم معتدل..والصغرى بالقاهرة 9 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل..والصغرى بالقاهرة 9 درجات الأرصاد: طقس اليوم معتدل..والصغرى بالقاهرة 9 درجات

أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع – فيما يخص حالة البحر المتوسط – أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر، فيتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن – الصغرى العظمى – “القاهرة 9 19 – الإسكندرية 7 19 – مطروح 8 18 – بورسعيد 12 18 – ودمياط 8 18″.

 

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