رئيس البريد: تحديث خرائط الجمهورية ضمن مشروع إنشاء "الرمز البريدى"

كتبت: هبة السيد

أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه جارى تصميم وتحديث خرائط الجمهورية، فى إطار المشروع الخاص بالرمز البريدى لعناوين المواطنين، حيث سيعتمد المشروع على خرائط تحتوى على درجة وضوح حديثة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيستغرق وقتاً طويلاً للانتهاء من إعداده.

كان عصام الصغير، قد أعلن لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، عن إعداد الهيئة مشروعاً لتخصيص رمز بريدى لكل منشأة "post code" داخل مصر، بهدف سهولة تحديد عناوين المنازل والهيئات الحكومية والخاصة لأول مرة فى مصر.

وأوضح الصغير، أن عدم وجود رمز بريدى محدد لكل منشأة وتشابه أسماء بعض الشوارع والأماكن سبب العديد من المشكلات للمواطن خلال محاولة الوصول لمكان محدد أو طلب طرد بريدى، مضيفًا أن تطبيق المشروع سيسهل معرفة المكان لأى شخص داخل مصر، وهو أمر مطبق فى 90% من دول العالم.