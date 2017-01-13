"الصحة" تسلم شركات الأدوية إخطارات التسعيرة الجديدة الأحد المقبل

كتب وليد عبد السلام

تسلم الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، الأحد المقبل، إخطارات التسعيرة الجديدة لـ 3010 صنف دواء ليبدأ التطبيق على جميع المنتجات المنتجة حديثاً أو المستوردة حديثاً.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه فى حالة انخفاض الدولار سيتم مراجعة الأسعار، وتخفيض أسعار الأدوية مرة أخرى، حرصا على سلامة المريض.

يشار إلى أن الزيادة السعرية الجديدة بالنسبة للأدوية المحلية: الأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.

أما بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%.