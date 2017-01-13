الوداد و"الرغبة" يهددان انتقال وليم جيبور للزمالك

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يواجه نادي الزمالك عدة عقبات فى طريق انهاء صفقة الليبيرى وليم جيبور مهاجم نادي الوداد المغربى، بعدما أعلن المجلس الأبيض وضع اللاعب على رأس المهاجمين الأفارقة المرشحين للانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الجارى .

العقبة الأولى أمام انتقال وليم جيبور لنادي الزمالك، هى انتقال اللاعب من نادى ريو آفى البرتغالى لصفوف الوداد المغربى على سبيل الإعارة لمدة موسم ولا يزال عقد الإعارة ساريا حيث ينتهى بنهاية الموسم الحالى وبالتالى سيكون الزمالك مجبرا على التفاوض مع ناديين للحصول على خدمات اللاعب، حيث سيتم التفاوض مع النادى البرتغالى للاتفاق على القيمة المادية لشراء عقد اللاعب وكذلك التفاوض مع الوداد ليفسخ عقده مع اللاعب بالتراضى وسيكون الأبيض مضطرا لتعويضه ماديا حال موافقة النادى المغربى .

أما العقبة الثانية تكمن فى وجود بند بعقد إعارة جيبور لنادي الوداد يقضى بأحقية النادى المغربى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 220 ألف دولار خاصة أن الموسم القادم سيكون الأخير له مع النادى البرتغالى وعدم تطبيق هذا الشرط يتطلب رفض اللاعب الانتقال للوداد بشكل نهائى وتمسكه بالانضمام لنادى الزمالك وهو ما يتوقف على رغبة المهاجم الليبيرى .