الإسماعيلى يستعد للدور الثانى للدورى بمعسكر خليجى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اتفقت لجنة التسويق بنادى الإسماعيلى، على خوض معسكر خارجى بالإمارات بداية من يوم 20 يناير الجارى ويستمر لمدة أسبوع يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، خلال فترة توقف الدورى الحالية لظروف مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، من أجل تجهيز لاعبى الدراويش بشكل جيد لمواجهة سموحة بدور الـ16 لبطولة كأس مصر والدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

ويجرى حاليا الاتفاق بين الشركة المنظمة للمعسكر الخارجى وإدارة التسويق بالدراويش على كافة البنود المقرر وضعها في عقد المعسكر الخارجى من أجل حسم الملف والاهتداء إلى إقامة معسكر بمدينة دبى، ومن ثم العمل على الانتهاء من تأشيرات السفر الخاصة باللاعبين وأعضاء بعثة الدراويش المسافرة للإمارات ، وكذلك الاستقرار على البرنامج الذى سيخوضه الدراويش خلال تواجدهم فى دبى.