كريمة مختار الأم المثالية للدراما التلفزيونية.. وداعاً "ماما نونة"

تنافست العشرات من نجمات السينما العربية على لقب الأم المثالية للسينما المصرية، ولكن تبقى الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار "أم" لا يختلف عليها أحد للشاشة الصغيرة، بعدما بادرت مبكراً للانتقال من الشاشة الكبيرة، للدراما التلفزيونية برفقة زوجها "ملك الفيديو" نور الدمرداش، وعدد قليل من النجوم الذين وضعوا حجر الأساس لصناعة المسلسلات الاجتماعية منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتوجت مشوارها الطويل بدور "ماما نونة" الذي تحول لأحد أشهر عرائس الأطفال رواجاً بمصر.

عطيات محمد البدري الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة كريمة مختار، من مواليد 16 يناير 1934 بمدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط جنوب مصر، حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية وتزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش عام 1958وأنجبت منه 4 ابناء وهم شريف ومعتز واحمد وهبة .

بدأت الطريق للفن من بوابة الإذاعة المصرية في الخمسينيات من القرن الماضي عبر التعليق الصوتي في برنامج "بابا شارو " أفضل برامج الأطفال وقتها ، وتأخر انتقالها للسينما المصرية بسبب رفض أهلها خوضها تجربة التمثيل، ولكن تحقق حلمها بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش الذي رشحها للمشاركة بفيلمها الأول" ثمن الحرية ".

ملامحها الحنونة ورفضها تقديم الأدوار المثيرة لطبيعة عائلتها المتحفظة، جعلتها تقدم مبكراً أدوار الأم والجدة، واشتهرت بعدة أعمال سينمائية منها الحفيد ، المستحيل ،نحن لا نزرع الشوك، يا رب ولد ، الليلة الموعودة ، مهمة صعبة ،سعد اليتيم، ساعة ونص ، الفرح .

قدمت المئات من المسلسلات والسهرات التلفزيونية وأبرزها مسلسل "يتربى في عزو" والتي قدمت من خلاله شخصية ماما نونة وحققت نجاحاً كبيراً ولقبت بماما نونة، إضافة لمشاركتها بمسلسلات ألف ليلة وليلة وأصيلة ، البخيل وانا ، زهرة وأزواجها الخمسة ، القاهرة والناس .

لم تقدم كريمة مختار سوى مسرحية واحدة وهي مسرحية "العيال كبرت" بمشاركة النجوم سعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى. وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً واستمرت لسنوات عديدة .

نالت الفنانة الراحلة خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز ودروع التكريم أبرزها جائزة تكريم في ختام أعمال المهرجان القومي للمسرح عام 2010م عن مجمل أعمالها الفنية، وجائزة تكريم من وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف عام 2008م لجهودها في الفيلم التعليمي الخاص بمرض أنفلونزا الطيور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "يتربى في عزو" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الثالث عشر عام 2007م، بالإضافة إلى درع التكريم من مهرجان اوسكار السينما المصرية عام 2008م ،كما حصلت على جائزة ‏النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر.

إشتهرت الفنانة الراحلة بلقب الدكتورة كريمة حيث كانت أول الفنانات المتطوعات لتقديم إعلانات تنظيم الاسرة واستطاعت ببساطتها ان تصل للسيدات وتحثهن على تنظيم الاسرة لدرجة أن الجمهور اعتقد انها دكتورة في الواقع.

تعرضت الراحلة لأزمة صحية خضعت على إثرها لجراحة عاجلة بالمعدة، وعانت مع أسرتها من شائعات الموت أكثر من مرة، وتصدى ابنها الإعلامي معتز الدمرداش للشائعات أكثر من مرة، ولهذا تولت نقابة المهن التمثيلية اعلان خبر وفاتها رسمياً.

رحم الله الفنانة الكبيرة كريمة مختار و"سيدتي نت" تقدم خالص العزاء لأسرتها