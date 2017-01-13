Prison Break بجزئه الخامس يعيد وينتورث ميلر إلى الحياة

يحمل الجزء الجديد من المسلسل الأمريكي الشهير Prison Break مفاجأة، الى الذين اعتقدوا أن بطله Michael Scofield قد مات في نهاية الجزء الـ4.

الجزء الخامس من العمل والذي سيبدأ عرضه على شبكة Fox في 4 أبريل/ نيسان 2017، سيعيد الشخصية التي يجسدها الممثل وينتورث ميلر Wentworth Miller إلى الحياة، لنجده فجأة في الشرق الأوسط.

ولمعرفة ما الذي سيجري، علينا أن ننتظر لنرى كيف فعلها مايكل واستطاع أن ينجو بحياته ليس فقط من الإعدام بالكهرباء بل من سرطان المخ أيضاً، وكيف تم حبسه في اليمن.

المنتج التنفيذي للمسلسل بول شيرنغ كشف لمجلة Entertainment عن سبب اتجاه الأحداث للشرق الأوسط وليس لأي مكان آخر، قائلاً إن السبب في ذلك هو أن محيط التصوير بالشرق الأوسط يشبه في روحه كثيراً ملحمة الأوديسة.

وأضاف: "لقد أردت لشخصية مايكل أن تظهر مرة أخرى في أكثر الأماكن غير المتوقعة والبعيدة والغامضة، وقد تخيّلت أن هذا المكان عليه أن يكون الأعمق والأكثر ظلاماً في صراع الشرق الأوسط ".

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