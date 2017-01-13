بالصور: وداع النجوم لـ "ماما كريمة مختار"

رغم أن أغلب نجوم الفن المصري كانوا على علم بتدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة كريمة مختار، والمقربون منها كانوا يدركون أنها بأيامها الأخيرة، الا أن رهبة الموت وألم الفقد عقد السنة الجميع، فاكتفى أغلب نجوم الفن المصري بوداع صامت لأشهر أمهات الدراما المصرية وأكثرهن حناناً، فامتلأت حسابات النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة القديرة الراحلة، مع برقيات عزاء قصيرة جداً.

النجم كريم عبد العزيز نشر صورة الفقيدة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك وعلق بقوله: البقاء لله ..رحم الله النجمة القديرة كريمة مختار ..وخالص العزاء للإعلامي معتز الدمرداش ...وداعا ماما نونا ..نسألكم الدعاء .

المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين نعى الفنانة كريمة مختار رسميا بقوله: خالص التعازى إلي الإعلامي معتز الدمرداش و أسرة الفن العربي في وفاة الفنانة القديره #كريمه_مختار رحمها الله و اسكنها فسيح جناته.

الفنان هاني رمزي غرد بوداع الفقيدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: وداعا ماما نونا وداعا يا أجمل وأحن أم على الشاشة وفى الحقيقة #كريمه_مختار.

ميس حمدان قدمت الدعاء للفنانة الراحلة عبر حسابها بموقع الفيس بوك وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت الى رحمة الله الفنانة القديرة #كريمة مختار، ربنا يرحمها ويصبر اهلها.

الفنان الشاب محمد أمام كتب عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة و القديرة #كريمة مختار ، تغمدها الله بواسع رحمته و اسكنها فسيح جناته.

كما نعى الفنان حسن الرداد، الفنانة الكبيرة كريمة مختار وكتب عبر صفحته على موقع الفيس بوك: وداعا ماما نونا.. وداعا الفنانة الكبيرة كريمة مختار إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان خالد النبوى تذكر مشاركته مع الفنانة الراحلة كريمة مختار بطولة مسلسل "نحن لا نزرع الشوك" ونعاها بقوله: وداعًا الفنانة الكبيرة الرائعة كريمه مختار.. عملت معك في نحن لا نزرع الشوك وكنت نعم الأم الحبيبه أمام الكاميرا وخلفها.

الفنان خالد الصاوي، ودع والدته بفيلم "الفرح" الفنانة كريمة مختار، وكتب على صفحته بموقع الفيس بوك: إنا لله وإنا اليه راجعون، فقد الفن المصري والعربي القيمة والقامة الكبيرة الأم الحنون الفنانة الكبيرة كريمة مختار ماما نونا.

الممثل إدوارد كتب عبر صفحته على موقع تويتر: الناس الحلوة بتسبنا وتروح بس أكيد لمكان أحسن.. ربنا يرحمك يا أم العيال.

كما شارك بتغريدات الوداع المطربة آمال ماهر والممثل الكوميدي الشاب على ربيع والفنانة مي سليم.