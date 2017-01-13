نيكول كيدمان تدعو الأمريكيين لدعم دونالد ترامب

على عكس العديد من نجوم هوليود الذين انتقدوا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump، قالت الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان Nicole Kidman إنه يجب على الأمريكيين دعمه بمجرد توليه مقاليد الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطالبت نيكول، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والأسترالية، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الأمريكيين بإنهاء الجدل الذي أثير حول الإنتخابات ودعم الرئيس المنتخب.

وأضافت نيكول، التي تقوم حالياً بجولة ترويجية لأحدث أفلامها: "لقد تم انتخابه الآن، ونحن كدولة علينا أن ندعم من يتولى الرئاسة، لأن ذلك أساس الدولة".

يشار الى أن نيكول وزوجها المغني كيث أوربان Keith Urban نشرا صورة لهما يوم الإنتخابات الأمريكية العام الماضي، وقالا إنهما زارا مراكز الاقتراع، ولكنهما لم يفصحا عن المرشح الذي قاما باختياره.

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