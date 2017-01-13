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أغنية شاروخان المصوّرة بالمغرب تتخطى حاجز الـ 28 مليون مشاهدة

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الجمعة 13-01-2017 00:07

إستطاعت أغنية فيلم "Raees" للنجم الهندي شاروخان Shah Rukh Khan المصوّرة بالمغرب، والتي تحمل عنوان "Zaalima"، أن تتخطى حاجز الـ 28 مليون مشاهدة، بعد أسبوع فقط من طرحها عبر اليوتيوب.

شاروخان الملقب بـ "ملك بوليوود"، يتقاسم بطولة فيلمه المنتظر مع النجمة الباكستانية ماهرة خان، ويجسّد من خلاله دور رجل يبيع الخمور بشكل غير قانوني في ولاية غوجارات، وهي ولاية تحرّم هذا النشاط.

واختار مخرج الفيديو كليب إظهار لمسات عربية مغربية في الأغنية، من خلال الديكور العربي الأصيل المتمثل في الخيمة البدوية المنصوبة في الصحراء وإظهاره لقطعان الإبل وديكورات المنازل المغربية القديمة.

وكان شاروخان قد صوّر أغنيته الأولى من فيلم "Raees" بين الإمارات والبحرين، بينما زار المغرب لتصوير لقطات أغنيته الثانية من نفس الفيلم.

ومن المقرر أن تحتضن الهند العرض الأوّل للفيلم يوم 25 يناير الجاري، على أن يتم عرضه بعد أيام بمجموعة من الدول في مختلف القارات.

 

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