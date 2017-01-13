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تمارين الاسترخاء تساعدك على الإقلاع عن التدخين

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تمارين الاسترخاء تساعدك على الإقلاع عن التدخين تمارين الاسترخاء تساعدك على الإقلاع عن التدخين

>كتبت أمنية فايد

قال الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، إن هناك تمارين للتنفس والاسترخاء للإقلاع عن التدخين وتساعد على التخلص من التوتر والقلق الذى يصاحب مرحلة التوقف، بالإضافة إلى التخلص مما تتركه التدخين من نيكوتين وقطران متراكم فى الجسم.

 

وتابع خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه يفضل القيام بتمارين الاسترخاء فى جو هادئ، وتبدأ الخطوات كالتالى:

 

1. الجلوس فى مكان هادئ وارتداء ملابس مريحة خالية من الأربطة والأحزمة.

 

2. إغماض العينين.

 

3. التركيز على الصدر عند التنفس.

 

4. أخذ شهيق عميق بحيث تمتلىء الرئتان بالهواء الغنى بالأكسجين والاحتفاظ به لفترة وجيزة، ثم إخراجه من الفم كمن ينفخ البالونة مع تكرار هذه العملية حسب ما يجده المقلع عن التدخين مريحا ومفيدا.

 

5. أخذ شهيقا عميقا ومد الذراع اليمنى إلى الجانب وشدها، ثم طرح الزفير، وترك الذراع اليمنى لكى ترتخى، وإعادة نفس الخطوة مرة ثانية مع الذراع اليسرى، ثم ممارسة نفس العملية مع الساقين أى مد الساق اليمنى وشدها ثم إرخاؤها، ومد الساق اليسرى مع شدها ثم إرخاؤها.

 

6. سد قبضة اليد اليمنى بشكل محكم والتخيل أنها ممتلئة بالدخان والنيكوتين والقطران، ثم فتح اليد كأنه يرمى شيئا منها مع التخيل بأنها أفرغت وتخلصت من تلك المواد وتكرار هذه العملية مع اليد اليسرى.

 

7. دفع الرأس إلى الخلف برفق تام وشد الرقبة مع إجراء عملية التنفس السابقة، والتفكير بخروج دخان السجائر مع كل زفير ثم ترك الرقبة تسترخى وتكرار هذه العملية حسب ما يجده المقلع مريحا له.

 

8. تخيل الجسم كله قد أفرغ من دخان السجائر، وأصبح نظيفا، والرئتنان مملوئتان بهواء نقى كمن يفرغ البالونة من الهواء.

 

وأضاف الدكتور "صفوت" أن المقلع عن التدخين يكرر تمارين الاسترخاء كلما شعر بميله فى تدخين سجارة، ويجب التأكد من نظافة الهواء الذى يستنشقه المقلع عن التدخين، بحيث يكون مملوءا بالأوكسجين والتأكد من الملابس التى ترتديها بحيث تكون خالية من الأربطة التى تعيق دخول الهواء إلى الرئتين.

 


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