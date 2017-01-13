شيخة آل ثانى تهدى كتاب ساتوك للأمير على بن الحسين

كتب عاطف العربى

حرصت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام على إهداء الأمير على بن الحسين كتاب عن ساتوك يحكى قصة وتاريخ كأس العالم للأيتام الذى اقيمت النسخة الأولى منه بالقاهرة 2015 على ان تقام النسخة الثانية العام الحالى.

ونالت فكرة كأس العالم إعجاب الأمير على بن الحسين خلال الحديث القصير الذى دار بينه وبين شيخة آل ثانى على هامش المؤتمر السنوى لجائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للإبداع الرياضى والذى توجت فيه مؤسسة ساتوك بجائزة المؤسسة العربية للإبداع الرياضى وأيضًا فوز الأمير على بن الحسين بجائزة الشخصية الرياضية العربية.

وعقدت شيخة ال ثانى مؤتمرًا صحفيًا بدولة الإمارات الشقيقة بحضور الإعلامي الأردنى الكبير لطفى الزعبى وتوجهت بالشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن راشد عن ضيافتها بدبى عقب تتويج مؤسسة ساتوك بجائزة الإبداع الرياضي كأحسن مؤسسة عربية وأيضًا عن الرقي الذي تحظي به دولة الإمارات الشقيقة التي أنشأت أول وزارة للسعادة وأيضًا تمنح الشباب الفرصة الأكبر فهي لديها أصغر وزيرة علي مستوى العالم.