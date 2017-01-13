حاول اغتصاب زوجة شقيقه المغترب وشوه وجهها بـ"مية النار"

كتبت أسماء شلبى

حررت "فتحية.س" بلاغا اتهمت فيه شقيق زوجها "رشدى.ف"، 44 سنة أمام قسم شرطة الأزبكية حمل رقم 83765 لسنة 2016، واتهمته فيه بالتعدى عليها بسكب مادة حارقة - مياه نارية - على وجهها ومحاولته اغتصابها مستغلا سفر شقيقه بالخارج.

سردت الزوجة فى تفاصيل المحضر الذى حررته الواقعة قائلة: إن شقيق زوجها منذ زواجها وهو ينظر إليها نظرات خادشة للحياة ويتعمد ملامستها وهو ما اشتكته لزوجها عدة مرات ولكن دون أن يستجيب لها، ورفض طرده من المنزل بسبب الإعاقة التى يعانى منها بل سافر وتركها معه بصحبة طفليها البالغ كلا منهم 7 و9 سنوات.

وتابعت فتحية: حالته كانت تجعلنى دائما خائفة وأقضى معظم الأيام لدى والداتى ولكن كون منزلنا صغيرا اضطررت للمكوث فى منزلى وتحملت تجاوزته معى، وبعد محاولات عديدة للتصدى له حاول اغتصابى بعد أن أغلق الباب على طفلى حتى يمنعهم من الدفاع عنى وقطع ملابسى ولكنى لم أتركه مما جعله يسكب مياه النار على وجهى ويحرقه بالكامل.

يذكر أن الزوجة توجهت لمحكمة الأسرة بزنانيرى وأقامت دعوى طلاق للضرر بسبب هجر زوجها لها وخشيتها على حياتها وأطفالها، وقدمت صورة من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة فى واقعة محاولة اغتصابها وحرقها حملت رقم 57843 لسنة 2016.