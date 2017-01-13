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انطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى الطائرة

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انطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى الطائرة انطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى الطائرة

>كتبت ندى مجاهد

يواجه اليوم الجمعة، فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى  أولى جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدورى الممتاز على صالة اتحاد الشرطة.

كما تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الزمالك مع الشرقية للدخان و طلائع الجيش مع الطيران و سموحة مع سبورتنج ، فيما تقام الجولة الثانية غدا السبت ، بمواجهات بين كل من الطيران مع الأهلى والشرقية للدخان مع سموحة و بتروجت مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش .

فيما تحصل الفرق المشاركة على راحة بعد غدا الأحد ، قبل ان يخوضون الجولة الثالثة يوم الاثنين التى ستشهد مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الطيران و الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع الشرقية للدخان .

 

 


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