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"تعقيم الوسائد وغسل الأسنان والرياضة" ممارسات صحية لكنها قد تضرك

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"تعقيم الوسائد وغسل الأسنان والرياضة" ممارسات صحية لكنها قد تضرك "تعقيم الوسائد وغسل الأسنان والرياضة" ممارسات صحية لكنها قد تضرك

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن هناك 6 عادات وممارسات يعتقد البعض أنها مفيدة للصحة لكنها فى الحقيقة سيئة وتضر الصحة العامة للإنسان وتتضمن الآتى:

1.  شرب الكثير من الماء:

المعروف أن شرب الماء بشكل كاف يمنع أمراض الكلى ويحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحسن المزاج وتحافظ على نضارة الجلد وتجعله رطبا، لكن شرب الكثير من الماء يسبب مرض معروف بـ "تسمم المياه" ينتج عن الإفراط فى شرب الماء ويؤثر على وظائف الدماغ وينتج عنه خلل فى توازن السوائل بالجسم.

2.غسل غطاء الوسادة أسبوعيا:

من الجيد غسل أغطية الوسائد كل أسبوع،  لكن الأفضل هو شراء وسائد جديدة لأن الأغطية تغسل وتعقم بينما تظل البكتريا عالقة بالوسائد نفسها، خاصة أن غرفة النوم هى المكان الذى يوجد به أكبر عدد من البكتريا والحشرات والأتربة العالقة، ويمكن أن تكون الوسائد مكانا لتكاثرها .

3.شرب المياه  فى زجاجات بلاستيكية:

المياه المعبأة فى زجاجات مصنوعة من "الزجاج" ليست صحية، وذلك وفقا للتقرير، والأصح هو شرب المياه فى زجاجات بلاستيك وعدم استخدامها مرة أخرى، لأن هناك علاقة بين زجاجات المياه و الإصابة ببعض الأمراض كالسرطان وفرط نشاط الغدة الدرقية والسمنة.

4.ممارسة التمرينات الرياضية فى الصباح الباكر :

التمرينات الرياضية تكون جيدة لصحتك، لكن ممارستها فى وقت مبكر من الصباح من الممكن أن تضر جهاز المناعة وتعرضك لخطر العدوى الفيروسية والبكتيرية.

5.غسل أسنانك بعد كل وجبة:

تجنب ذلك، لأن حمضيات بعض الأطعمة تخفف من مينا الأسنان، وغسل الأسنان باستمرار يؤثر على المينا ويؤدى إلى تآكلها .

6. تناول الأطعمة منخفضة :

فإذا كنت تتناول طعاما صحيا لإنقاص الوزن وتلجأ للأطعمة قليلة الدسم، فلا يجب أن تستغنى عن الدهون الجيدة مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تحافظ على جلدك رطبا وخاليا من التجاعيد وتحسن وظيفة الدماغ وصحة القلب، كما أنها تمنع التهاب المفاصل. 

 


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