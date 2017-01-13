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وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أمن قومى.. ووقعنا أول ميثاق "للم الشمل"

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وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أمن قومى.. ووقعنا أول ميثاق "للم الشمل" وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أمن قومى.. ووقعنا أول ميثاق "للم الشمل"

>كتب محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المصريين بالخارج عنصر من عناصر الأمن القومى المصرى، وأنه حان الوقت لتكاتف كافة الكيانات المصرية بالخارج لخدمة وطنهم .

 

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على ميثاق شرف للم الشمل وقعت عليه كافة الكيانات المصرية بالخارج التى شاركت فى دورة الأمن القومى لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، لنبذ الخلافات، والسعى للتمثيل المشرف لمصر، وتجديد الولاء للوطن مع احترام قوانين الدول المضيفة، وكذلك نبذ الشائعات ووحدة الصف.

 

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نظمت دورة تثقيفية فى الأمن القومى لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، استغرقت يومين، تضمنت  موضوعات حيوية تتمثل فى مفهوم الأمن القومى ومحدداته ومستوياته، والسياسات العامة للدولة، وحروب الجيل الرابع، والمؤامرات التى تحاك ضد المنطقة بأكملها، والخطط التنموية والاستراتيجية التى تعكف عليها الدولة، ودور القوات المسلحة لخدمة الوطن والذود عن حماه.

 

وجاء تنظيم هذه الدورة فى ضوء حرص الوزارة على التواصل مع أبناء مصر فى الخارج، ولم شملهم؛  للتغلب على التحديات والمؤامرات والخطر الخارجى، وهى أحد محاور الشأن المصرى التى تحظى برعاية الدولة والقيادة السياسية.

 

وتناولت الدورة مناقشة بين الخبراء العسكريين الذين حاضروا خلالها، والحضور من المصريين بالخارج، حول العديد من المحاور والقضايا المهمة التى تشغلهم، وكذلك الإجابة على الأسئلة المطروحة حول العديد من القضايا الراهنة.


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