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وزارة الكهرباء : فتح باب التعيين ، تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

  • مصر
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وزارة الكهرباء : فتح باب التعيين ، تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم وزارة الكهرباء : فتح باب التعيين ، تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حاجتها لتعيين موظفين جدد في بعض التخصصات المطلوبة، وقد حددت بعض الشروط الهامة للتعيين وطريقة التقديم والمؤهلات المطلوبة، فالوزارة بحاجة لتعيين العديد من الفنيين، وذلك للعمل بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة للوزارة، وذلك للعمل في مجالي الصيانة والتشغيل .

المؤهلات المطلوبة :

  • أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم ثانوي صناعي بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات أو معهد إعداد فنيين.
  • أو أن يكون المتقدم خريج أحد المعاهد المعتمدة شعبة “كهرباء قوى- ميكانيكا قوى-أجهزة وتحكم-إلكترونيات صناعية”.
  • أن يكون المتقدم خبرة في مجال العمل أو حديث التخرج.

الإشتراطات العامة :

  • إجتياز المقابلة الشخصية والإختبارات الفنية والكشف الطبي قبل التعيين.
  • أن يكون لديه القدرة على العمل تحت ضغط مع الإحتفاظ بمعايير الجودة.
  • أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عام في 1/1/2017.
  • يفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإستخدام الحاسب الآلي.

يتم وضع المقبولين تحت الإختبار لمدة عام مع منحهم مكافأة شهرية .

ترسل طلبات التعيين على البريد الإلكتروني :

http://HR@premieregypt.com

وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان .

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معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار