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اليوم.. بعثة منتخب مصر العسكرى تغادر القاهرة متجهة لعمان

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اليوم.. بعثة منتخب مصر العسكرى تغادر القاهرة متجهة لعمان اليوم.. بعثة منتخب مصر العسكرى تغادر القاهرة متجهة لعمان

>كتبت لبنى عبد الله

تغادر القاهرة فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة بعثة منتخب العسكرى المتجهة لعمان للمشاركة فى كأس العالم العسكرية والمقرر لها من 16 حتى 29 يناير الجارى.

ويتجمع لاعبو فى التاسعة صباح اليوم بجهاز الرياضة العسكرى على أن تتحرك البعثة فى تمام العاشرة لمطار القاهرة لإنهاء الإجراءات.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا. ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب الفراعنة توج باللقب 5 مرات أعوام 1993 و99 و2001 و05 و07، بينما فازوا بالميدالية الفضية 3 مرات، والبرونزية 3 مرات في حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حققها مرتين منهم

وتضم بعثة منتخب العسكرى 23 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود أبو السعود ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد نجيب ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سامي وصلاح سليمان ورجب بكار وطارق أبو العز وعاصم صلاح وهشام شحاتة.

خط الوسط: حسام عاشور ونور السيد وأحمد توفيق ومحمد أشرف ومؤمن زكريا ومحمد رمضان وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: أحمد عيد عبد الملك ومحمد رزق وحسام باولو وعمرو مرعى وعمرو جمال.

 

 


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