ارتفاع جنوني جديد في سعر الدواء

سمر العشري

في استمرار لمسلسل غلاء الأسعار الذي يعصف بالمواطنين حالياً نتيجة للأزمة الإقتصادية التي تمر بالبلاد أعلن اليوم وزير الصجة د. أحمد راضي في بيان له عن زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي، و هو ما يمثل تقريباً ربع الأدوية المتاحة في سوق الدواء المصري.

و أضاف البيان الصادر اليوم أن الزيادة ستتراوح بين 20% للأدوية التي يتم استيرادها من الخارج و 15% بالنسبة للأدوية المنتجة في مصر، و أكد الوزير أن هذه الزيادة تم التوافق عليها بين أجهزة الوزارة الرقابية من جانب و بين شركات الأدوية العالمية و المحلية من جانب آخر، مؤكداً على طرح أسماء الأدوية المقرر زيادة أسعارها غداً مساءً.

و أشار وزير الصحة إلى أن زيادة الأسعار التي طلبتها شركات الأدوية كانت أكثر بكثير من الشكل الحالي الذي وافقت عليه الحكومة، حيث طلبت الشركات زيادة أسعار جميع الأدوية بنسب أكبر لكن عدة لقاءات بين الشركات و الوزارة أدت للتوافق على الوضع الحالي -طبقاً للوزير-.

شبكةعيونالإخبارية

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