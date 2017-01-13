تعيين كينجسلى مامابولو رئيسا لـ"يوناميد" بالسودان

الخرطوم أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى، الخميس، تعيين جيريمايا كينجسلى مامابولو من جنوب أفريقيا، ممثلاً خاصاً مشتركاً بالنيابة لإقليم دارفور، ورئيساً للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (اليوناميد).

وذكرت اليوناميد بالسودان – فى بيان صحفى– إن تعيين مامابولو لهذا المنصب جاء من خلفية تجربة ميدانية فى التعامل مع الوضع فى دارفور ، بالإضافة إلى خبرة كبيرة اكتسبها خلال مسيرته المتميزة فى العمل الدبلوماسي، حيث عمل فى اليوناميد منذ عام 2016 كنائب للممثل الخاص المشترك مشرفاً على الجوانب السياسية وحقوق الإنسان والجوانب القانونيّة لأنشطة البعثة.

ومن عام2013 حتّى عام 2016 شغل منصب الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، كما ترأس فى الفترة عينها مجموعة الـ77 دولة نامية والصين.

وفى العام 2009، تم تعيينه مفوضاً سامياً لجمهورية جنوب أفريقيا لدى نيجيريا، وفى فترةٍ سابقة لذلك، سَهّل مامابولو عمليات السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى عندما كان مبعوثاً خاصاً إلى منطقة البحيرات العظمى خلال الفترة (2006-2009)، وشغل كذلك منصب نائب المدير العام للشؤون الأفريقية فى وزارة الشؤون الخارجية خلال الفترة (2002-2006).

ويحمل مامابولو درجة الماجستير فى الإدارة العامة من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا وشهادة فى الصحافة من كلية البوليتكنيك فى هرارى بزيمبابوي.

ويخلف مامابولو سلفه، النيجيرى مارتن أوهومويبهى ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى عن امتنانهما لخدمة الأخير خلال ولايته فى اليوناميد.